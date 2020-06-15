بينهم طفلان.. وصول 106 من المغاربة العالقين في إسبانيا إلى مطار وجدة- صورة

حطت ظهر، اليوم الاثنين، طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، في المطار الدولي لمدينة وجدة، في إطار عمليات إعادة المغاربة العالقين في الخارج.

الطائرة، القادمة من مدينة برشولونة الإسبانية، حملت على متنها 106 من المواطنين المغاربة العالقين في الجارة الشمالية، من بينهم طفلان.

وينتظر أن تتواصل عمليات نقل المغاربة العالقين في إسبانيا، إذ يرتقب وصول 208 أفراد في وقت لاحق من اليوم، وذلك على متن رحلتين إضافيتين.

وكان المغرب قد بدأ، أخيرا، في إعادة الرعايا العالقين في مختلف بلدان العالم، الذين خصصت لهم عدد من المراكز لإيوائهم في المنطقة الشرقية، إلى حين اكتمال فترة الحجر الصحي الإلزامي، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.