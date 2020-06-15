الضفة: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية في رام الله، مي كيلة، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل، ما يرفع عدد إصابات اليوم إلى 13.
وأوضحت كيلة، أن الإصابات الثلاث جاءت كالتالي: إصابتان في الظاهرية (38 عامًا، ورضيعة بعمر شهرين)، وإصابة في بني نعيم (43 عاما)، وجميعها لمخالطي مصابين سابقين.
وأضافت أنه بتسجيل الإصابات الثلاث، ترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 689.
وأوضحت أن عدد حالات التعافي وصل إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة، وعدد الحالات النشطة أي التي ما تزال مصابة 114 حالة.
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