دون إنذار: سقوط قذيفة في محيط قطاع غزة المحاصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب المجلس الاستيطاني "إشكول" الواقع في محيط قطاع غزة المحاصر، مساء اليوم الإثني، دون تفعيل صافرات الإنذار.

وفي بيان مقتضب صجر عنه، قال الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل". وتابع أنه "نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في "إشكول"، أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة دون دوي صافرات الإنذار في المستوطنة، وأكدت المصادر عدم وقوع أضرار أو إصابات.

يأتي ذلك في ظل ما تم تداوله حول منع سلطات الاحتلال إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، ما نفاه رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، مشيرًا إلى أن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع يأتي بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلى صلة، أشار تقرير صحافي نقلا عن مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية، إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت بإدخال أموال المنحة القطرية المخصصة لـ100 ألف أسرة فقيرة بواقع 100 دولار أميركي لكل أسرة، وذلك بعد "تغيير آلية تسليم الدفعات" والتأكد من عدم وصول الأموال إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

Advertisements

وعلى صلة، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، إنه أبلغ المبعوث الأممي لعملية السلام في المنطقة، نيكولاي ملادينوف، أن تحسين الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة، سيكون مرهونُا بإعادة حركة حماس أسرى إسرائيليين لديها.

جاء ذلك وفق ما أورده غانتس في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، قال من خلالها "التقيت اليوم (لم يذكر المكان بالضبط) ملادينوف، وشكرته على نشاطاته الفعالة في المنطقة وجهوده المخلصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وتابع: "أبلغت ملادينوف أن تحسين الظروف المعيشية لقطاع غزة سيكون مرهون بتنفيذ الالتزامات العليا الخاصة بإعادة الأبناء (في إشارة لجنود إسرائيليين أسرى لدى حماس) ووقف الأعمال الإرهابية والعنف من قطاع غزة".

وأضاف غانتس "أنا ملتزم بالدفع نحو تسوية سياسية مع الحفاظ على أمن إسرائيل، وأتوقع أن أعمل معه (ملادينوف) لتعزيز الاستقرار والسلام بالمنطقة".

يتبع..