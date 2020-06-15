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شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا.. قرار حاسم بشأن "عقار الملاريا وكورونا" والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
صورة أرشيفية
ألغت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الاثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، كعلاج لفيروس كورونا المستجد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر عن تأييده لاستخدام الدواء في علاج وباء "كوفيد-19"، كاشفا أنه استخدمه ليقي نفسه من الوباء.
وقالت إدارة الغذاء والدواء، إنه "لم يعد ممكنا بناء على ما استجد من أدلة، الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها، فعالة في علاج المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
تأتي الخطوة بعد أن أشارت عدة دراسات إلى أن العقار "غير فعال"، بما في ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر أظهرت أنه فشل في منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.
وكان ترامب قد قال في مارس، إن هيدروكسي كلوروكين المستخدم مع المضاد الحيوي أزيثرومايسين لديه "فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب"، دون أن يقدم دليلا يدعم هذا التصريح.
وقال فيما بعد إنه تناول الدواء بشكل وقائي، بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بـكورونا.
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