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فرنسا تندد بالتدخل الخارجي في ليبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تندد بالتدخل الخارجي في ليبيا والان مع التفاصيل

الإثنين 15 يونيو 2020

نددت فرنسا، الإثنين بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق في طرابلس.

 

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي".

 

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والأحد، نددت الرئاسة الفرنسية بالتدخلات التركية "غير المقبولة" في ليبيا، مشددة على أنها "عدوانية ولن نصمت عليها". 

 

ووصفت الرئاسة الفرنسية سياسة تركيا في ليبيا بـ"أكثر عدوانية وتصلبا" مع نشر 7 سفن لها قبالة سواحل ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.

 

وتدعم تركيا ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" غير الدستورية برئاسة فايز السراج، بالسلاح والمرتزقة السوريين في ليبيا وهو ما يرفضه الجانب الروسي

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