شاهد.. الإمارات تدعم 3 دول ضد كورونا بمساعدات طبية

الإثنين 15 يونيو 2020

أرسلت الإمارات، الاثنين، 3 طائرات مساعدات إلى 3 دول لدعمها بالإمدادات الطبية وأجهزة الفحص في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار توجيهات قيادة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة والصديقة.



وكان من ضمن تلك المساعدات 12.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص تم إرسالها إلى الأردن، ومن المقرر أن يستفيد منها أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال سفير الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أحمد علي البلوشي، إن ما يجمع بين دولة الإمارات والأردن هو علاقة أخوة حقيقية راسخة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية.

وفي السياق ذاته أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال سفير الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، سالم راشد العويس: "دولة الإمارات تحرص في ظل سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع العديد من دول العالم، وأنه بالرغم من بعد المسافات بين البلدين فإن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في جميع الجوانب، ويأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم ليؤكد على متانة العلاقات".

وفي 8 إبريل/ نيسان أرسلت دولة الإمارات 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا لمساعدتها في الحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، واستفاد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما تم إجلاء 63 مواطنا كولومبيا من الإمارات العربية المتحدة.

ولمساعدة جمهورية الدومينكان على مواجهة فيروس كورونا أرسلت الإمارات إليها طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية لتوفير الوقاية والحماية الشخصية للعاملين في القطاع الطبي بها، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقال سفير الإمارات لدى جمهورية كوبا السفير غير المقيم لدى جمهورية الدومينكان، بدر عبدالله سعيد المطروشي: "انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني لدولة الإمارات في تقديم المساعدات في أوقات الأزمات وتسخير جميع الإمكانيات لمساعدة الدول تم إرسال طائرة مساعدات تحتوي على المستلزمات الطبية العاجلة اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ومساعدة العاملين في القطاع الطبي في الدومينكان على القيام بدورهم بشكل أفضل".

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى الاثنين، أكثر من 935 طناً من المساعدات لأكثر من 66 دولة، استفاد منها نحو 935 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.