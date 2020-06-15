الإمارات ترسل مساعدات طبية للدومنيكان لدعمها في مكافحة كورونا

الإثنين 15 يونيو 2020

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الدومينكان لتوفير الوقاية و الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الطبي بها وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة و الصديقة.



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وقال بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية كوبا السفير غير المقيم لدى جمهورية الدومينكان: " انطلاقاً من الدور الريادي و الإنساني لدولة الإمارات في تقديم المساعدات في أوقات الأزمات وتسخير جميع الإمكانيات لمساعدة الدول و استمراراً لتعزيز العلاقات مع جمهورية الدومينكان تم إرسال طائرة مساعدات تحتوي على المستلزمات الطبية العاجلة اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد و مساعدة العاملين في القطاع الطبي في الدومنيكان على القيام بدورهم بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 911 طناً من المساعدات استفاد منها نحو 911 ألفا من العاملين في المجال الطبي.