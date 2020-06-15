‏⁧الإمارات‬⁩ والكويت تدينان هجوما حوثيا استهدف مدنيين بالسعودية

الإثنين 15 يونيو 2020

أعربت الإمارات عن إدانتها لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط في السعودية من خلال طائرة دون طيار "مفخخة " اعترضتها قوات التحالف العربي.



وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها و استقرارها و دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها و سلامة مواطنيها و المقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران ويعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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في نفس السياق، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار البلاد الشديدين لجريمة مليشيات الحوثي التي تمثلت باستهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط في السعودية من خلال طائرة دون طيار "مفخخة ".

وأكد المسؤول وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الشقيقة السعودية وتأكيدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، نجح اليوم الإثنين، في اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وأوضح التحالف أن الطائرة كانت تحاول استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي إن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.