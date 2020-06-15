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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. تمديد حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي لمدة أسبوع والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الإثنين، تمديد حظر التنقل بين العاصمة ومدنها اعتباراً من غد الثلاثاء، ولمدة أسبوع.
ووفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي فإن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، قالت: "نعلن بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة، تمديد حظر التنقل من وإلى إمارة أبوظبي وبين مدنها "أبوظبي والعين والظفرة"، اعتباراً من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع".
وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعلنت، الإثنين الماضي، حظر التنقل بين العاصمة ومدنها لمدة أسبوع.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أعلنت قرار الحظر بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة، على أن يتم حظر التنقل من وإلى إمارة أبوظبي وبين مدنها "أبوظبي والعين والظفرة".
وكان علاج طوره باحثون في دولة الإمارات لعلاج التهابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حصل على حماية الملكية الفكرية ما يمهد الطريق أمام مشاركة هذا العلاج على نطاق واسع ليستفيد منه المزيد من المرضى.
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