شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 26 حالة.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية للوفيات والان نبدء بالتفاصيل
وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل رقم أقل، فى 2 مارس عندما توفى 18 شخصا بسبب الفيروس الفتاك. وارتفع العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن كوفيد19- إلى 371ر34 حالة وفاة.
كما ذكرت السلطات الإيطالية أن عدد المصابين ارتفع إلى 290ر237، بزيادة 303 عن أمس الأحد.
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