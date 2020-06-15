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بـ 26 حالة.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية للوفيات

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قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الاثنين، إن 26 شخصا فقط توفوا جراء الإصابة بفيروس المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا، مما يعد أقل عدد من الوفيات اليومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل رقم أقل، فى 2 مارس عندما توفى 18 شخصا بسبب الفيروس الفتاك. وارتفع العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن كوفيد19- إلى 371ر34 حالة وفاة.

كما ذكرت السلطات الإيطالية أن عدد المصابين ارتفع إلى 290ر237، بزيادة 303 عن أمس الأحد.

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