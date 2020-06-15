شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 26 حالة.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية للوفيات والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الاثنين، إن 26 شخصا فقط توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية في إيطاليا، مما يعد أقل عدد من الوفيات اليومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل رقم أقل، فى 2 مارس عندما توفى 18 شخصا بسبب الفيروس الفتاك. وارتفع العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن كوفيد19- إلى 371ر34 حالة وفاة.

كما ذكرت السلطات الإيطالية أن عدد المصابين ارتفع إلى 290ر237، بزيادة 303 عن أمس الأحد.