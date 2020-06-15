مخاوف من موجة ثانية تضرب بورصات عالمية .. وعودة للإجراءات الصارمة فـي بكين

? وفيات وإصابات جديدة بالكويت والبحرين

? قطر تعيد فتح 500 مسجد للصلاة

? استئناف حركة الطيران فـي مصر الشهر القادم

? 190 ألف إصابة فـي إيران

? 143 وفاة جديدة فـي روسيا

? تايلاند ترفع حظر التجول الليلي

بروكسل ـ عواصم ـ وكالات: تراجعت البورصات في آسيا وأوروبا، في ظل مخاوف من حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا في الصين والولايات المتحدة، والتي من الممكن أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية. وجاءت المخاوف بعدما أعلنت بكين عن عودة الإجراءات الصارمة بعد تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، كذلك تأثرت المعنويات ببيانات اقتصادية صينية دون التوقعات. وقد هوت الأسهم الأوروبية ونزل المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» بنسبة 2.4%، بعد تراجعه 5.7% الأسبوع الماضي. كما هبط المؤشر الألماني «داكس»، فيما انخفض المؤشر الفرنسي «كاك» بنسبة 2.32%، أما المؤشر البريطاني فقد تراجع بنسبة 1.89%. يأتي ذلك فيما تراجعت الأسواق في آسيا، حيث هوى مؤشر نيكي الياباني القياسي بنسبة 3.47% إلى 21530.95 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 27 مايو الماضي. كما تراجع مؤشر بورصة شنغهاي الرئيسي بنسبة 1.02% ليخسر هو الأخر 29.71 نقطة ويغلق عند مستوى 2890 نقطة. كما تراجعت أسعار النفط في وقت سابق، لتتفاقم المخاوف من احتمال عودة المرض للتفشي على نطاق واسع بما قد يضر بتعافي الطلب على الوقود.

وتم تحديد منشأ التفشي الجديد في الصين بـ«شينفادي»، وهي سوق مترامية الأطراف للأغذية بالجملة يغطي 80 في المئة إمدادات المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة في بكين. وتم إغلاق السوق ويجري فحص عشرات الآلاف من السكان في المناطق المجاورة لرصد الفيروس، كما أطلقت حملة على مستوى المدينة لتحديد من زاروا السوق مؤخرا أو كانوا على اتصال بمن ترددوا عليه. وبدأت بعض المدارس بتعليق الدراسة. وقد أقالت السلطات الصينية العديد من المسؤولين الصينيين في ضاحية ببكين، ونقل موقع «إتش كيه 1» الإلكتروني الإخباري عن السلطات الصينية القول، إنه قد تم فصل تشو يوقينج نائب عمدة منطقة فنجتاي الجنوبية الغربية حيث تقع سوق شينفادي، من منصبه، بسبب «تقصيره في أداء الواجب». كما تم إقالة وانج هوا سكرتير لجنة الحزب الشيوعي لبلدية هواشيانج في منطقة فنجتاى، وتشانج يويلين المدير العام لسوق شينفادي، بسبب انتشار الفيروس.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت تسجيل 511 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 36431 حالة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس إضافة إلى تسجيل 317 إصابة جديدة. من جهتها، أعلنت قطر عن فتح أبواب 500 مسجد واستقبال المصلين بعد قرابة 3 أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا. وفي مصر، أعلن وزير الطيران المدني المصري محمد منار، عن بدء رحلات الطيران بجميع مطارات مصر اعتبارا من اول يوليو المقبل مع الدول التي ستفتح مطاراتها في نفس الشهر. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فضلا عن 91 حالة وفاة. وفي السودان قال متحدث باسم سلطة الطيران المدني إن بلاده ستبقي مطاراتها مغلقة أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية والداخلية لأسبوعين آخرين حتى 28 يونيو.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 8950 حالة، فيما بلغ إجمالي الاصابات 190 ألف حالة. في السياق، أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 143 وفاة جديدة و8246 إصابة بفيروس كورونا. وفي هولندا، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 48990 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في إسبانيا إلى 243 ألفا و928 حالة.

من جانبه، سجل معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح امس 192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وفي إيطاليا، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 236 ألفا و989 حالة، طبقا لبيانات جمعتها جامعة «جونز هوبكنز» ووكالة «بلومبرج» للأنباء. كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في فرنسا إلى 194 ألفا و153 حالة. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التركيةعن تسجيل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة.

الى ذلك، رفعت الحكومة التايلاندية حظر التجول الليلي وذلك ضمن تخفيف معظم القيود التي سبق أن تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا.