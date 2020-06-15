فـي أول اجتماع ضمن محادثات السلام .. أفغانستان: الحكومة وطالبان يلتقيان فـي الدوحة قريبا

كابول ـ رويترز: أعلنت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اتفاقهما على عقد أول اجتماع في محادثات السلام بينهما في العاصمة القطرية الدوحة.

وستكون هذه المحادثات المعروفة باسم الحوار الداخلي الأفغاني أول اجتماع يعقد على مستوى عال بين الجانبين بعد قتال استمر سنوات.

ولم يتم إعلان موعد للاجتماع ولكن من المتوقع عقد المحادثات بعد تسوية الطرفين خلافات بشأن إفراج الحكومة الأفغانية عن خمسة آلاف سجين من طالبان والذي قد يتم في نهاية الأسبوع المقبل.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان لرويترز إن “أول اجتماع أفغاني داخلي سيعقد في الدوحة”. وأضاف أن طالبان مستعدة لعقد المحادثات الداخلية الأفغانية في غضون أسبوع من الإفراج عن خمسة آلاف سجين. وأفرجت الحكومة الأفغانية عن ثلاثة آلاف سجين من طالبان حتى الآن بموجب اتفاق تم التوقيع عليه بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير. وحدد الاتفاق خارطة طريق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وإجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاما.

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