3 بؤر لتفشي كورونا فـي إفريقيا

جنيف ـ وكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية، من تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا، مشيرة إلى 3 دول تعد بؤرا لتفشي الفيروس في القارة السمراء.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي، قولها في بيان صحفي: «أخشى أننا سنضطر على الأرجح إلى التعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان، كما هو الحال حاليا في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون على سبيل المثال، وهو ما يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي».

وأوضحت مويتي أن عشر دول تتصدر الجائحة في إفريقيا، حيث تشكل 75 في المئة من إجمالي الإصابات في القارة، وسجلت جنوب إفريقيا وحدها ربع الإصابات، مشيرة إلى «أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة». وأضافت، أن «أحد التحديات الرئيسية في إفريقيا لا يزال يتمثل في توافر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص». ويخشى خبراء الصحة من اتساع الإصابات والوفيات مع تخفيف الدول إجراءات الحجر المفروضة منذ مارس، وهو ما يؤكده ريتشارد ميهيجو، نائب مدير مكافحة تفشي «كوفيد 19» في منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، الذي يرى أن «دولا عدة في القارة الإفريقية ما زالت تشهد منحى تصاعديا للوباء في شهره الثالث، وتسجل ارتفاعا في الإصابات».