رئيس الوزراء القرغيزي يستقيل من منصبه

قدم رئيس الوزراء القرغيزي، محمد قالي عبد الغازييف، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، على خلفية قضية فساد متعلقة بأنشطة وكالة الاتصالات الحكومية. وقال عبد الغازييف، في بيان نشره مكتبه الإعلامي: "اتخذت قرارا للتخلي عن صلاحيات رئيس الوزراء للجمهورية القرغيزية". وأضاف عبد الغازييف أنه قرر منذ أسبوعين أخذ إجازة قصيرة على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في قضية "إعادة تسجيل موارد الترددات الإذاعية"، وذلك "لتجنب أي تهم بمحاولة الضغط على أجهزة التحقيق".

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