2020-06-15 | 20:14
560 مشاهدة
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.
وقال موقع ريال مدريد الرسمي: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت اليوم للاعبنا لوكاس فاسكيز، أنه يعاني من إصابة في العضلة النعلية اليمنى، وفي انتظار تطور حالته".
من جانبها، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى المباريات التي سيغيب عنها فاسكيز خلال الفترة المقبلة.
وأفادت الصحيفة: "فاسكيز سيغيب عن مباريات فالنسيا وريال سوسيداد وريال مايوركا وإسبانيول".
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة.
من جانبها، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى المباريات التي سيغيب عنها فاسكيز خلال الفترة المقبلة.
وأفادت الصحيفة: "فاسكيز سيغيب عن مباريات فالنسيا وريال سوسيداد وريال مايوركا وإسبانيول".
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يفتقد خدمات فاسكيز امام فالنسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.