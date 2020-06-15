ريال مدريد يفتقد خدمات فاسكيز امام فالنسيا

وقال موقع ريال مدريد الرسمي: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت اليوم للاعبنا لوكاس فاسكيز، أنه يعاني من إصابة في العضلة النعلية اليمنى، وفي انتظار تطور حالته".

من جانبها، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى المباريات التي سيغيب عنها فاسكيز خلال الفترة المقبلة.



وأفادت الصحيفة: "فاسكيز سيغيب عن مباريات فالنسيا وريال سوسيداد وريال مايوركا وإسبانيول".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الصدارة.

