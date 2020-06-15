تعرف على المناطق التي شهدت اصابات ووفيات بكورونا اليوم في جانب الكرخ

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاثنين، عن المناطق التي شهدت اصابات ووفيات بكورونا اليوم والبالغة 225 اصابة وثلاث وفيات.

وادناه تفاصيل الاصابات: تم اجراء ١٥٠٠ فحص مختبري يوم امس. - الشعلة/ ٢٢ اصابة - الطارمية/ ٥ اصابات - ابو غريب/ ٣ اصابات - الدورة/ ٣٧ اصابة - الاسكان/ ١ اصابة - المنصور/ ٧ اصابات - حي الجامعة/ ٢ إصابة - اليرموك/ ٣ اصابات - الطوبجي/ ٤ اصابات - التاجي/ ١ اصابة - العلاوي / ٢ اصابة - الكاظمية/ ٢٢ اصابة - البياع/ ١٩ اصابة - حي العامل/ ١٩ اصابة - المحمودية/ ٤ اصابة Advertisements - الحرية/ ١٨ اصابة - چكوك/ ٤ اصابات - المواصلات/ ٥ اصابات - المعالف/ ٨ اصابات - السيدية/ ٥ اصابات - حي الجهاد / ١٦ اصابة - الصالحية/ ٢ اصابة - الرحمانية/ ١ اصابة - شارع حيفا/ ٢ اصابة حي العدل/ ١ اصابة - العامرية/ ١ اصابة - الشالجية/ ١ اصابة -الغزالية/ ٢ اصابة - سكنة جانب الرصافة/ ٧ اصابات - سكنة محافظة ميسان/ ١ اصابة

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