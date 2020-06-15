في عيد ميلاده الـ28.. لحظات لا تُنسى بمشوار محمد صلاح

تحوّلت مسيرة محمد صلاح تمامًا في صيف 2017 بعدما قرر الانتقال إلى ليفربول ، حيث المجد ومعانقة الذهب، فرديًا وجماعيًا.

موسم أول إعجازي وموسم ثاني يحصد من خلاله ما زرعه في موسمه الأول، والثالث هو الجاري، ورغم جائحة فيروس كورونا، لكن النجم المصري قريب من تحقيق الإنجاز.



نجمنا المصري كانت له العديد من اللحظات الحاسمة واللقطات البارزة في ليفربول ومنتخب مصر، وكذلك مع الأندية الأخرى التي لعب لها بداية من بازل السويسري مرورًا بـ تشيلسي وفيورنتينا وروما، والاستقرار مع كبير إنجلترا.

في يوم ميلاده الـ28، قررنا أن نذكرك عزيزي القارئ بأبرز لحظات محمد صلاح، منذ بداية مسيرته، ولأنه رجل حاسم دائمًا.

وفيما يلي 11 لحظة لا تنسى في مشوار النجم المصري:

1-هدف محمد صلاح في الأهلي



ربما من لم يكن يعرف محمد صلاح، بدأ يُدرك أن هُناك موهبة مصرية تتألق في المقاولون العرب، بعد هدفه أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الكلية الحربية في كانون الاول 2010.

هدف محمد صلاح كان مكافأة على إجادته طوال المباراة ومعاناة دفاع الأهلي أمام انطلاقاته ومهاراته، ولولا انقاذ أحمد شكري للعملاق الأحمر في الدقيقة الأخيرة، لكان نجم المقاولون الشاب سببًا في فوز مفاجئ لذئاب الجبل.

2-تألقه في أولمبياد لندن، وثلاثة أهداف في دور المجموعات

النجم المصري شارك في أولمبياد لندن مع منتخب مصر الأولمبي، واستطاع تسجيل ثلاثة أهداف في أول 3 مباريات بدور المجموعات، أمام البرازيل ونيوزلاند وبيلاروسيا، على التوالي.

ثلاثة أهداف وتألق في أولمبياد لندن، جعلت العالم ينتظر الموهوب الشاب، بعد أن وقع لبازل السويسري رسميًا قبل البطولة مباشرة، حتى لا يتم خطفه من أي نادٍ، وكان النادي السويسري يُدرك قيمة صاحب الـ20 عامًا في ذلك الوقت.

3-تألق محمد صلاح في الأراضي المحتلة وأمام جمهور الكيان الصهيوني

بعد لقاء الذهاب أمام مكابي تل أبيب الصهيوني، فاز بازل في سويسرا بهدف نظيف، ورفض اللاعب المصري أن يمد يده بالسلام لمنافسيه، وهو ما جعل الصحف تنتقد فعل اللاعب المصري، وبعد ضغط من إدارة بازل وتهديد بعقوبات، سافر محمد إلى الأراضي المحتلة وسجل أمامهم.

محمد صلاح سجل في مرمى ماكابي، وأشار للجمهور الذي كان يصفر عليه منذ بداية المباراة، وقاد بازل للتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في اب 2013.

4- هدف محمد صلاح وتألقه أمام تشيلسي

سجل نجمنا المصري هدفًا في مرمى تشيلسي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بتاريخ 26 تشرين الثاني 2013، بعد أن سجل في الذهاب، ولكن هذه المرة كان هدف الفوز، في الدقيقة 87، ليخطف الأضواء من أمام بطل الدوري الأوروبي قبل هذه المباراة بأقل من عام.

هدف كان له مفعول السحر في اقناع مورينيو، ليقرر المدرب البرتغالي خطف النجم المصري من أمام ليفربول، ويبدأ محمد صلاح صعود سلم المجد في إنجلترا.

5-هدف محمد صلاح مع تشيلسي في آرسنال

كانت المباراة في نهايتها، البلوز متقدم 5-0، وبدأ مورينيو في اقحام بعض اللاعبين من بينهم محمد صلاح، وكانت المباراة الثالثة له في الدوري الإنجليزي، ولم يشارك من قبلها أساسيًا.

وبمجرد دخوله، في الدقيقة 67 سجل هدف تشيلسي السادس في الدقيقة 71، ليقفز مورينيو من مكانه متفاعلًا مع هدف النجم المصري.

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6-هدف محمد صلاح في يوفنتوس مع فيورنتينا

في موسم 2014/2015 لم يلعب محمد صلاح مع تشيلسي كثيرًا، وكان يدخل في الدقائق الأخيرة، ليقرر الرحيل إلى فيورنتينا معارًا حتى نهاية الموسم.

في أول 6 مباريات سجل 6 أهداف، ولكن أبرزهم كانت ثنائيته في يوفنتوس بتاريخ 5/3/2015، وتحديدًا هدفه الأول بعدما حصل على الكرة من أمام منطقة جزاء فريقه، وظل يركض حتى وضعها في مكان صعب على الحارس ستوراري، حينها كانت وسائل التوصل الاجتماعي لا حديث لها سوى الملك المصري.

7-هدف محمد صلاح في إيفرتون مع ليفربول

بعد تألقه مع روما، انتقل صلاح إلى ليفربول، وفي موسمه الأول، بل وخلال أول 24 مباراة قبل مواجهة إيفرتون في الديربي، سجل 18 هدفًا.

في ديربي ميرسيسايد بتاريخ 10 كانون الاول 2017، سجل النجم المصري هدفه الخرافي أمام التوفيز، ليثبت للعالم بأن هناك ظاهرة كروية مصرية، لابد وأن ينتبه له الجميع، خاصة وأن ذلك الهدف حصل على جائزة بوشكاش، كأفضل هدف في موسم 2017/2018.

8- سوبر هاتريك في واتفورد مع ليفربول

أمام واتفورد، كان محمد صلاح يتألق ويتعملق، لا يخيفه أحد، سجل رباعية بتاريخ 17 اذار 2018، كانت أهدافًا رائعة بمرمى الحارس كارنيزيس.

رباعية كانت سببًا في تفوقه على هاري كين ومنافسيه على الحذاء الذهبي، الذي حققه نجمنا المصري في هذا الموسم.

9-حلم المونديال في مباراة الكونغو.

بعد أن سجل هدفًا كان كافيًا لوصول مصر إلى مونديال روسيا، جاء التعادل من الكونغو في الدقيقة 92، وبدأ محمد صلاح يشعر باليأس، لكنه تغلب على ذلك، وبعد حصول تريزيجية على ركلة جزاء، كانت ليلة 8 أكتوبر 2017 ذكرى لا تٌنسى، وقاد محمد صلاح مصر بتسجيله للهدف القاتل إلى التأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد غياب 28 عامًا.

10- تألق محمد صلاح وتسجيله ثنائية أمام روما مع ليفربول

في 24 نيسان 2018، كان محمد صلاح يسيطر على كل شيء أمام روما، سجل ثنائية منها هدفًا رائعًا في مرمى أليسون، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بخماسية مقابل هدفين.

11- هدف محمد صلاح في نهائي مدريد أمام توتنهام مع ليفربول

في الدقائق الأولى يحصل ليفربول على ركلة جزاء، وبعد غياب محمد صلاح عن مباراة الريمونتادا أمام برشلونة، كان لابد وأن يكون للملك المصري نجم ليفربول الأول، البصمة في تتويج الريدز باللقب.

وسجل ركلة الجزاء في مرمى هوجو لوريس بتاريخ 1 حزيران 2019، قبل أن يسجل أوريجي الهدف الثاني، ويتوج ليفربول باللقب الغائب منذ 14 عام.

