حاكم نيويورك: سنسمح بالتجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 25 في بعض المقاطعات

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الاثنين، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد استمرت بالانخفاض في ولايته على الرغم من إعادة فتحها.
وأضاف كومو في حديثه اليومي للصحفيين أن نيويورك تشهد حاليا أدنى عدد للأشخاص الماكثين في المستشفيات جراء الفيروس منذ بدء التفشي.
ولفت إلى أن الولاية ستسمح بالتجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 25 في بعض المقاطعات، بعد أن كان العدد المسموح به لا يتجاوز الـ10 اشخاص.
وسجلت الولايات المتحدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، نحو مليونين و100 ألف إصابة وأكثر من 115 ألف حالة وفاة حتى الآن.
ولفت إلى أن الولاية ستسمح بالتجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 25 في بعض المقاطعات، بعد أن كان العدد المسموح به لا يتجاوز الـ10 اشخاص.
وسجلت الولايات المتحدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، نحو مليونين و100 ألف إصابة وأكثر من 115 ألف حالة وفاة حتى الآن.
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