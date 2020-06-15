بالوثائق.. الوقف السني يقرر الابقاء على تعليق الصلوات بالمساجد

اعلن ديوان الوقف السني، الاثنين، انه قرر الابقاء على تعليق الصلوات في المساجد وإقتصارها على كوادرها الدينية.

وقال ديوان الوقف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "استكمالاً للاجتماع التشاوري بشأن إمكانية الفتح التدريجي للمساجد الذي عُقد بتاريخ 2/6/2020 ، ترأس معالي رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش اجتماعاً لمجلس الأوقاف الأعلى وبحضور ثلة طيبة من المتخصصين الشرعيين مع عدد من المتخصصين في الجانب الطبي والوبائي اليوم الأثنين 15/6/2020، وخلص الاجتماع إلى الآتي:

1/ يثمّن ديوان الوقف السني الصورة الحضارية التي عكستها إدارات المساجد من الأئمة والخطباء وبقية الإداريين في التفاعل الإيجابي المسؤول بالالتزام المنضبط بالإجراءات الصحية تنفيذا للفتاوى الشرعية واستجابة للتعليماتً التي صدرت عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق.

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2/ أشاد المجتمعون وثمنوا التجاوب السريع لديوان الوقف السني في ضمان ترتيب إجراءات مراسم الدفن اللائقة لوفيات كورونا رحمهم الله والسعي مع السلطات الرسمية لتأمين مقابر دفن قريبة لذوبهم، حيث تم تأمين سبع مقابر لهذا الغرض في بغداد وعدد من المحافظات، والسعي لتأمين فرق مناسبة لهذه الإجراءات.

3/ نتيجة لاشتداد الوباء في بلدنا العزيز ولأن الظروف غير مشجعة، لذلك تقرر اقتصار الصلوات الخمس والجمع في المساجد على الأئمة والخطباء إبقاء للشعيرة مع الاستمرار برفع الأذان ، كما قرر المجتمعون توجيه إداراتها العمل على تطبيق الإجراءات الصحية متى تم تقرير فتحها كلياً أو جزئياً.