مقتل 3 من الشرطة العراقية بانفجار شرقي تكريت

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، الإثنين، مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة خمسة آخرين بإنفجار عبوة ناسفة شرقي تكريت شمالي بغداد.



وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين:إن" مركبة تابعة لقوة الرد السريع تعرضت اليوم لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب أحد الطرق الذي يربط قضاء طوزخورماتو مما أدى لمقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة خمسة اخرين بجروح متفاوتة".

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وأضاف أن" العجلة كانت ضمن قوة مشتركة من الجيش والشرطة تقوم بعملية دهم وتفتيش في القرى القريبة من طريق تكريت - طوزخورماتو لتأمينه".

وأوضح أن" قوة من الشرطة نقلت القتلى والجرحى الى مستشفى المدينة فيما واصلت بقية القطعات (الوحدات) مهمتها الروتينية".

ومايزال الطريق الرابط تكريت مركز المحافظة بطوزخورماتو يشهد تواجدا لعناصر داعش لا سيما في المنطقة التي تمر بجبال حمرين ويشهد بين الحين والآخر هجمات لعناصر داعش على المارين في الطريق.