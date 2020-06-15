تحرير منطقة "الحريشة" شرق صنعاء وتدمير 9 آليات حوثية

الخليج 365 - عدنالإثنين 2020/6/15 08:34 م بتوقيت أبوظبي
تمكنت قوات الجيش اليمني، وباسناد من المقاومة الشعبية والتحالف العربي بقيادة السعودية، الإثنين، من تحرير منطقة "الحريشة" ومواقع استراتيجية في جبهة "نهم" شرق صنعاء، وسط خسائر فادحة بصفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال الجيش الوطني، في بيان، إن قواته خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في جبهة نهم، أسفرت عن تقدم كبير وتحرير عدد من المواقع أبرزها "الحريشة" ومواقع أخرى في "نجد العتق".
وأسفرت المعارك، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، وتدمير 3 عربات و6 دوريات عسكرية تابعة للانقلابيين.
وتتصاعد المعارك في جبهة نهم، لليوم الرابع على التوالي، وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا الحوثية التي بدأت تحصد عواقب وخيمة لتصعيدها العسكري في عدد من الجبهات، وعدم انصياعها لدعوات السلام.
وفي وقت سابق من فجر الإثنين، كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، القيادي الحوثي، محمد عبده الغولي، وعدد من مرافقيه، في المعارك الدائرة بجبهة "نهم" شرقي صنعاء.
ووفقا للمصادر، فإن القيادي الغولي الذي يحمل رتبة عميد، كان أحد خبراء المتفجرات وتجهيز الطائرات المسيرة المفخخة التي تقوم المليشيا الحوثية بإطلاقها صوب المناطق المأهولة بالسكان داخل اليمن والمملكة العربية السعودية.
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