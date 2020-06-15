القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/6/15 10:34 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/6/15 10:34 م بتوقيت أبوظبي

عضو البرلمان التونسي عبير موسى: تقدمنا بلائحة إلى البرلمان والقضاء التونسي لتصنيف تنظيم الإخوان "حركة إرهابية"

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كانت هذه تفاصيل خبر عضو البرلمان التونسي عبير موسى: تقدمنا بلائحة إلى البرلمان والقضاء التونسي لتصنيف تنظيم الإخوان "حركة إرهابية" المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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