الخطوط السعودية تكشف موعد عودة الرحلات الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الخطوط الجوية السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر وقامت بنشر منشور بشأن الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية.



الخطوط السعودية توضح بدء عودة الرحلات الدولية:

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وصرحت الخطوط الجوية السعودية بأن الرحلات الدولية المسموح بها فقط هي رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية وكذلك المقدمين على منصة عودة.

كما أنه في وقت سابق أكدت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية بشأن أنه يتم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات ومن المقرر أن يتم عودة الطيران الداخلي يوم الأحد القادم ويكون ذلك في 11 مطار وأيضا يوم الاثنين القادم في 13 مطار.

ومن ناحية أخري فقد قامت هيئة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية بنفي أي ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة ويكون ذلك بنسبة 80 % حسب ما تم تداوله.

وقالت هيئة الطيران المدني بإن المعلومات التي تم تداولها والتي تم نسبها إلى وكالة الأنباء السعودية التي تزعم أنه سيتم ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة تكون كاذبة ومزورة وغير صحيحة.

ويذكر أنه قد تم تعطيل حركة الطيران في المملكة العربية السعودية منذ منتصف شهر مارس الماضي بعد انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مستوي العالم كله ولكن في الوقت الحالي يتم العمل على إعادة الوضع بشكل تدريجي بالمملكة.