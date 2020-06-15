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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالرابط.. تسجيل قدرات الجامعيين للتعليم عن بعد 1441 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
يقوم المركز الوطني للقياس والتقويم بطرح اختبار قدرات الجامعيين في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي ويمكن قياس قدرات الطلاب بشكل متنوع ويكون ذلك في اختبارات المحوسبة أو الاختبارات التحصيلي 1441-1442.
أهم المعلومات عن تسجيل قدرات الجامعيين للتعليم عن بعد:
يكون الموقع العام الخاص بالمركز الوطني للقياس والتقويم والذي يكون خاص باختبار الجامعيين في المملكة العربية السعودية ويتميز بالعديد من المميزات ويكون منها الاختبار العام والأخبار العامة عنه والاستعداد الشامل للاختبار والجدول الزمني للاختبارات.
وأيضا قسم الفئة المستهدفة وكذلك النتائج العامة وقسم الاستفسارات كما يسعي المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية من اجل متابعة القدرات العامة للطلاب وللطالبات.
ويكون من أمثلة ذلك قياس المحوسبة والاختبار التحصيلي وقياس النتائج ويمكن من خلال المركز الوطني معرفة نتائج قدرات الجامعيين والاختبارات الشاملة عن طريق الرابط التالي:- https://etec.gov.sa/AR/PRODUCTSANDSERVICES/QIYAS/EDUCATION/UNIVERSITY/Pages/default.aspx
أهداف قياس لقدرات الجامعيين للتعليم عن بعد: القدرة للطالب على القراءة وفهم عميق للمنهج. التحليل الشامل والاستقراء المتميز. تمييز البناء المنطقي للتعبيرات اللغوية. حل المسائل التي تكون مبنية على مفاهيم رياضية متنوعة. تفسير النتائج العامة الشاملة. يهدف اختبار قدرات الجامعيين إلى التعرف على مهارات الطلاب البحثية وتطويرها. متابعة القدرات العقلية المهمة العامة.
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