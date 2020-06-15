مصر تتوعد برد عملي على تعذيب أبناءها في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عن فيديو تعذيب مصريين في ليبيا إن رسالة الرد ربما تكون "عملية".



وشنّت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، هجوماً حاداً ضد الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان، بعد انتشار فيديوهات تعرض بعض العمالة المصرية للتعذيب في ليبيا.

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وأضافت أبوالسعد، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور عبدالعال: "المصريون ليسوا 100 مليون مواطن، بل 100 مليون جندي مصري، وعليه أن يعي أنّه أمام شعب بأكمله يدافع عن أولاده".

من جانبه، رد رئيس مجلس النواب، قائلا: "انتظري، ربما الرسالة ستكون عملية".

وأعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، أن واقعة الاعتداء على العمال المصريين على يد ميليشيات الوفاق في ليبيا "لن تمر مرور الكرام".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزير الهجرة المصرية، ردا على طلبات إحاطة في البرلمان المصري بخصوص الواقعة، إن مصر لن تصمت على أي تجاوزات أو اعتداءات على عمالها في الخارج وستتخذ موقفا عمليا للرد، مضيفه أنه أثناء الأزمات تزداد شراسة الحرب الموجهة ضد مصر من جانب بعض المتربصين الذين يحاولون الإساءة وإشعال الفتنة بينها وأشقائها.