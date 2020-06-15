توجيه الاتهام لعالِم روسي بالتجسس لمصلحة الصين

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موسكو: اتّهم المدّعون العامون في محكمة دزرجنسكي في سان بطرسبرغ عالِما روسيا متخصصا في منطقة القطب الشمالي بإفشاء أسرار للدولة إلى الصين، وفق ما كشف محاميه الإثنين.

وكشف المحامي إيفان بافلوف أن موكّله فاليري ميتكو (78 عاما)، رئيس أكاديمية القطب الشمالي للعلوم في سانت بطرسبرغ، وُضع قيد الإقامة الجبرية منذ أن وُجّه إليه الاتّهام في شباط/فبراير، علما أن أنباء توقيفه لم تنتشر إلا مؤخرا.

وميتكو متّهم من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي بإفشاء معلومات مصنّفة سرية إلى بكين خلال زياراته المتكررة للصين حيث يلقي محاضرات.

وقال المحامي إن ميتكو وُضع قيد الإقامة الجبرية حتى تشرين الأول/أكتوبر.

ويواجه المتّهم عقوبة السجن لمدة 20 عاما في حال إدانته بالخيانة، علما أنه يصر على براءته.

وأكد متحدّث باسم محكمة دزيرجنسكي في سان بطرسبرغ لوكالة فرانس برس أن ميتكو وضع قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يكشف أي تفاصيل حول القضية التي قال إنها مصنّفة سرية.

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وقال بافلوف إن موكله لم يحمل معه إلى الصين إلا وثائق على صلة بأبحاثه ومحاضراته.

ولم يوضح المحقّقون ما المعلومات التي يعتقدون أن ميتكو أفشاها للصين، وفق محاميه.

ونقلت وكالتا تاس وإنترفاكس الروسيتان عن مصادر أن العالِم أفشى معلومات حول رصد الغواصات.

ودين في السابق باحثون كثر بالخيانة أو بالتجسس في قضايا أثارت جدلا واسعا.

وتكتسي منطقة القطب الشمالي الاستراتيجية أهمية اقتصادية وعسكرية متزايدة بالنسبة لروسيا.