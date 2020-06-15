أكثر من مئة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بكين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





جنيف: اعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أنه تم إحصاء أكثر من مئة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في بكين منذ ظهر الوباء مجددا في العاصمة الصينية.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدانوم غبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الانترنت "الاسبوع الفائت، تحدثت الصين عن بؤرة جديدة في بكين، بعد أكثر من خمسين يوما لم تسجل خلالها أي حالة في هذه المدينة. تم الآن تأكيد أكثر من مئة إصابة. ثمة تحقيق يتناول مصدر الوباء ومدى اتساعه".

مواضيع قد تهمك :