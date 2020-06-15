بالصور.. الوادي الجديد تبدأ تعقيم لجان امتحانات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تعقيم لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، تمهيدًا لعقدها يوم 21 يونيو الجاري.

وأوضح المحافظ اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي، أنه جرى تعقيم 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، لاستقبال الطلبة والطالبات خلال أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مع تركيب بوابات تعقيم وأجهزة مسح حراري خارج كل لجنة امتحانية.

وأضاف المحافظ أنه جرى تعقيم جميع اللجان ومحيطها من الخارج من خلال فرق فنية متخصصة من مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز الإدارية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم صلاح مرغني أن المديرية تتسلم حاليًا 12 بوابة تعقيم إلكترونية من وزارة الإنتاج الحربي لتركيبها بلجان الامتحان بمدن المحافظة، بالإضافة إلى توزيع معقمات وكمامات بشكل يومي لكل الطلبة والطالبات والقائمين على الامتحانات.

وأضاف أنه جرى أيضًا تجهيز لجنتين لطلبة التربية الخاصة (الصم وضعاف السمع) لشهادة الدبلوم للعام الدراسي الجاري؛ إحداهما بإدارة الخارجة التعليمية والثانية بإدارة الداخلة التعليمية، حيث أن هذا العام يشهد دخول 1803 طلاب الاختبارات من الطلبة النظاميين الجدد، و14 جدد بنظام المنازل، و7 نظاميين راسبين، و18 بنظام المنازل راسب أيضًا، بإجمالي 1941 طالبًا وطالبة، وتضم اللجنة الواحدة 14 طالبًا.

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كما تضم إدارة الخارجة التعليمية 5 لجان، بإجمالي 227 طالبًا وطالبة، بينما تضم إدارة الداخلة 4 لجان بإجمالي 127 طالبًا وطالبة، فيما جرى توفير لجنة واحدة فقط في كل من مراكز بلاط وباريس والفرافرة.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه ولأول مرة ستقام غرف متابعة فرعية للامتحانات بكل إدارة تعليمية، خلال امتحانات الثانوية العامة، وسيجري ربطها مع الوزارة، لمتابعة سير العملية الإمتحانية بواقع 5 غرف عمليات في كل إدارة تعليمية من الإدارة الخمس على مستوى المراكز الإدارية "الخارجة - الداخلة - الفرافرة - بلاط - باريس"، بالإضافة إلى غرفة مركزية بديوان عام المديرية، بإجمالي 6 غرف عمليات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيجرى تعقيم الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات عبر بوابات التعقيم، وتسليم كمامة واقية يوميًا لكل من يدخل إلى لجان الامتحانات، مع توفير طبيب وسيارة إسعاف وتنفيذ لجنة خاصة للمخالطين بحالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا في امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها 21 يونيو الجاري.

ولفت إلى تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين وتطهيرها وتعقيمها وفرشها بالأثاث اللازم مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتذليل كافة العقبات، وتوفير جميع الخدمات أمام رؤساء اللجان والملاحظين والطلاب لضمان السلامة والأمن للجميع.

وكان المحافظ قرر، اليوم الإثنين، توفير زجاجة مياه معدنية وتخفيض أجرة المواصلات العامة للنصف لطلبة الثانوية العامة، وتكليف رؤساء المراكز بدراسة إمكانية توفير الوحدات المحلية أماكن إقامة لهم بالقرب من اللجان وصرف مقابل نقدي لهم في حال رغبتهم، بالإضافة إلى توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب، لمنع التزاحم على مبردات المياه وتوفير كمامات لهم، والتأكد من الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان والتهوية الجيدة للمكان.​