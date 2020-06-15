صحة الأقصر توضح حقيقة زيادة أعداد وفيات كورونا بقرية الدير

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أصدرت مديرية الصحة في محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، بيانًا للرد على ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بقرية الدير مركز إسنا.

وقال بيان لمديرية الشؤون الصحية: "من واقع البيانات الرسمية لمكاتب الصحة يظهر عدم وجود زيادة في أعداد الوفيات بالقرية والصحة غير مسؤولة عن أية بيانات تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت مديرية الصحة أن معظم حالات الوفاة لأمراض غير كورونا، أصحابها غالبيتهم تتعدى أعمارهم ٧٥ عامًا، وغير مسجلين بمستشفيات العزل، حتى يتسنى للصحة تشخيصها كحالات كورونا، وأنه لم يتم رسميًا تسجيل أكثر 3 حالات وفاة مصابة بكورونا من خلال مستشفيات العزل.

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وأكدت مديرية الصحة أن جميع الحالات التي تقدمت تم عمل مسحات لها، وإعطائها العلاج اللازم، بينما جرى توزيع ٦٧ شنطة علاج منزلي.

كما بينت المديرية أن بعض الأهالي لا يبلغون عن إصاباتهم، مفضلين العزل المنزلي دون إشراف صحي، الأمر الذي قد يحدث معه بعض المضاعفات، نافيةً ما أثير عن رفض أي حالة من القرية، طلبت العلاج في مستشفيات الصحة.

وأضاف البيان: "كما عُقد اجتماع اليوم الإثنين برعاية معالي الوزير محافظ الأقصر بحضور رئيس مدينة إسنا ووكيل وزارة الصحة وعضو مجلس النواب العمدة فيصل راجح ومدير الإدارة الصحية بإسنا، وأسفر عن موافقة معالي المحافظ بعد التواصل مع معالي وزير الإسكان على منح إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلي للأسر غير القادرة، تلبية لرغبة المواطنين، بإشراف طبي من صحة الأقصر مع تعليمات بتطوير الخدمات النوعية لقسم الطوارئ برمد إسنا، والتشديد على التزام الفريق الطبي بالعمل في كل المواقع التي تخدم المرضي.

وشددت مديرية الصحة، في بيانها، على كل الجهات والأفراد عدم نشر أو الانسياق وراء الشائعات والوقوف إلى جانب الدولة التي تبذل جهودًا مضنية للسيطرة علي وباء عالمي أصاب العالم كله.

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