تركيا تتودّد إلى مصر وتدعو إلى عودة العلاقات معها

بعد حوالي سبع سنوات من توتر العلاقات بين أنقرة والقاهرة، يبدو أن تركيا تسعى إلى مغازلة مصر عبر دعوتها إلى الحوار والتعاون.

في هذا الإطار، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو أن الطريقة الأكثر عقلانية لعودة العلاقات التركية - المصرية تكون عبر "الحوار والتعاون مع تركيا بدلاً من تجاهلها".

وأوضح تشاويش أوغلو في مقابلة على قناة "أن تي في" التركية الخميس، أنه بتفويض من الرئيس رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالات مختلفة مع مصر في السابق، إلا أن التوازنات في ليبيا أدت إلى توتر العلاقات قليلاً.

وقال "النقطة التي وصلنا إليها الآن، هي أن الخيار الأكثر عقلانية لمصر، هو بدء حوار مع تركيا والتعاون معها، بدلاً من تجاهلها".

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وأكد أن تركيا "تعارض الانقلاب في مصر وتقف إلى جانب الشعب المصري الشقيق، وترغب في استقرار مصر دائما".

وترتكز المبادرة المصرية على نتائج قمة برلين التي عقدت في جانفي الماضي، وإنتهت بدعوة أطراف الصراع إلى الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية.

وتحدث وزير الخارجية التركي عن سبب رفض المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، وقال "نعتقد بأن الدعوة المصرية إلى وقف إطلاق النار ولدت ميتة. إنها ليست واقعية وليست صادقة، لكن يمكن أن يكون لدينا وقف إطلاق نار ملزم برعاية الأمم المتحدة".

وتشهد العلاقات التركية - المصرية خلافات سياسية حول عدد من الملفات الإقليمية. وتراشق الطرفان الاتهامات مرات عدة حول تحركات أنقرة في ملف التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط وإتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا.