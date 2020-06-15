أمريكي بعد تعافيه من "كورونا" بمليون دولار: أشعر بالذنب للبقاء على قيد الحياة

تلقى رجل أمريكي يبلغ من العمر 70 عاما كاد أن يموت بعد إصابته بوباء "كوفيد-19" فاتورة بقيمة 1,1 مليون دولار مقابل علاجه في المستشفى، وفق ما أوردت صحيفة "سياتل تايمز".

وحسب نفس الصحيفة، فإن مايكل فلور أدخل للمستشفى في 4 مارس، وبقي فيه لمدة 62 يوما وتلقى فاتورة من 181 صفحة يبلغ مجموعها مليونا و122 ألفا و501,04 دولار

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ونقلت الصحيفة عنه "لقد أنفق مليون دولار لإنقاذ حياتي وبالطبع أود أن أقول إن هذه الأموال أنفقت بشكل جيد... لكنني أعلم أيضا أنني قد أكون الشخص الوحيد الذي يقول ذلك".

وقال فلور لصحيفة "سياتل" المحلية "أشعر بالذنب للبقاء على قيد الحياة"، وأضاف أن شعوره بالذنب ينبع من معرفة أن دافعي الضرائب وعملاء التأمين الآخرين سيسهمون في تكلفة إبقائه على قيد الحياة.