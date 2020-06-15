بوتين يمدد سريان إجراءات تسوية أوضاع الأجانب في روسيا

مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سريان الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع الأجانب في روسيا والتي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأصدر بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما نشر على الموقع الحكومي للمعلومات القانونية، ينص على تمديد

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فترة الوجود أو الإقامة للأجانب والأشخاص بلا جنسية من 15 يونيو حتى يوم 15 سبتمبر.

وأشار المرسوم إلى أن الأجانب ليسوا بحاجة إلى تمديد الوثائق الخاصة بوجودهم المؤقت في روسيا، بما في

ذلك تأشيرات الدخول، أو فترة التسجيل لدى أماكن الإقامة، أو فترة الإقامة المؤقتة أو الدائمة، بما في ذلك تمديد سريان الحق في الإقامة.

بالإضافة إلى ذلك، يقضي المرسوم بضرورة تمديد تصاريح العمل وعلامات البراءة وتصاريح إشراك العمال الأجانب، لكن مع تخفيف المتطلبات الخاصة بفترة تقديم الاستمارة أو الأهداف المعلنة للوصول إلى روسيا.