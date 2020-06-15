مطار بروكسل يستأنف الرحلات الجوية إلى 36 مدينة

استأنف مطار بروكسل الدولي حركة الطيران بتسييره رحلات جوية مباشرة إلى 36 وجهة داخل أوروبا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال المكتب الإعلامي للمطار اليوم الاثنين: "اعتبارا من 15 يونيو يمكن للمسافرين الوصول مباشرة من مطار بروكسل إلى 36 نقطة، وسيزيد هذا الرقم لاحقا ليبلغ 100 وجهة في يوليو

و130 بحلول الأول من أغسطس".

وأضاف: "في 15 يونيو نتوقع استقبال 4000 مسافر، وسيرتفع عدد المسافرين يوميا ليصل إلى 14 ألفا بحلول مطلع يوليو".

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وغالبية الرحلات التي تنفذ حاليا هي داخل منطقة شنغن، وتربط بين بروكسل ومواقع سياحية مثل إيطاليا وإسبانيا

والبرتغال وفرنسا وكرواتيا واليونان.

وأضافت إدارة المطار أنها تخطط لاستئناف الرحلات إلى دول شمال إفريقيا قريبا.

ويتوقع أن يستقبل مطار بروكسل حوالي مليون مسافر في فترة يوليو-أغسطس، وهو ما يمثل 20% فقط من العدد المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت السلطات البلجيكية اليوم الاثنين 15 يونيو موعدا لاستئناف رحلات الطيران إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بريطانيا وأربع دول أخرى في منطقة شنغن.