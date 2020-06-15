الدفاع العراقية: القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم مسئول الجباية في الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع العراقى، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم مسؤول الجباية فى محافظة الأنبار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الاثنين -
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