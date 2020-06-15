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الدفاع العراقية: القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم مسئول الجباية في الأنبار

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أعلنت وزارة الدفاع العراقى، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم مسؤول الجباية فى محافظة الأنبار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الاثنين -

: "أن قوة عسكرية مشتركة ضمت نخبة من مقاتلي اللواء الثلاثين أحد تشكيلات الفرقة الثامنة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة وبناء على معلومات أمنية دقيقة وفرتها مديرية الاستخبارات العسكرية القت القبض على ثلاثة إرهابيين في منطقتي الزلة والبوحردان بالقائم في محافظة الأنبار بينهم مسؤول جباية (داعش) والمتهمين الآخرين مشاركين بالقتال ضد قواتنا الأمنية إبان معارك التحرير وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
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