مقتل وإصابة 7 في انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين العراقية

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة سبعة من منتسبي فرقة الرد السريع في قضاء "طوزخورماتو" في محافظة صلاح الدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. الدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية لقوة من فرقة الرد السريع أثناء عملية أمنية في قرى تابعة إلى قضاء طوزخورماتو؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة منتسبين وإصابة أربعة. إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية لقوة من فرقة الرد السريع أثناء عملية أمنية في قرى تابعة إلى قضاء طوزخورماتو؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة منتسبين وإصابة أربعة.

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