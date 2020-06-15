كورونا تواصل زحفها.. العالم يتجاوز 8 ملايين مصاب نصفهم شفي من الفيروس

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، صباح اليوم الاثنين، إلى أزيد من 8 ملايين و14 ألفا، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 436,005، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.
وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 8 ملايين 14 ألفا و129 أشخاص، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 4.137 مليون؛ بنسبة تجازوت النصف، والتي بلغت 51.63 في المائة من إجمالي الإصابات.
وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 3.4 مليون شخص بنسبة بلغت 42.92 في المائة من إجمالي الاصابات فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم 54 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون بقسم الإنعاش.
وحتى، صباح اليوم، توفي أكثر من 436005 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة 5.44 في المائة، إذ يعرف هذا المؤشر تراجعا ملحوظا في الأسابيع القليلة الماضية.
واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا بأزيد من 2 مليون إصابة، تليها البرازيل بـ867882 ألفا، وروسيا، التي سجلت 537.210 ألف إصابة.
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