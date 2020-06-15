قصة “للا ميمونة”.. معمل للفراولة ينفخ حصيلة كورونا في جهة الرباط وحصيلة بؤرته تتجاوز المائة مصاب

تحول معمل للفراولة، نواحي مدينة القنيطرة، جماعة الشوافع، إلى بؤرة لفيروس كورونا، تجاوز عدد مصابيها المائة في ظرف أسبوعين، عدد منهم عاملات من جماعة للا ميمونة.

مصادر من الجماعة الأقرب إلى البؤرة الصناعية، قالت لـ”اليوم 24″، إن الأمر يتعلق ببؤرة معمل للفراولة في جماعة الشوافع، وهو المعمل، حيث تشتغل مئات العاملات من المناطق المجاورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أولى الحالات الماصبة بالفيروس في معمل للفراولة ظهرت، قبل أسبوعين تقريبا، وتعود إلى عاملة من القصر الكبير، ومباشرة بعد ثبوت إصابتها، بدأت السلطات تقوم بدورها في أخذ عينات لمائة شخص مخالط، كانت منهم 18 حالة إيجابية، 17 من جماعة للا ميمونة، وحالة واحدة من جماعة الشوافع، ومباشرة بعد ذلك بدأ تعميم رصد المخالطين.

وبعد توسيع قاعدة رصد المخالطين، وإخضاع العاملين لتحاليل فيروس كورونا، ظهرت عشر حالات إيجابية في أول تتبع للمخالطين، وتم إجراء أزيد من ألف تحليل للعاملين، ظهرت من بينهم 73 حالة إيجابية، كما تم تجميع تقريبا ثلاث مائة من المخالطين، ولا تزال عملية إخضاعهم للتحاليل مستمرة، إلى حدود الآن.

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وحسب المصادر نفسها، فقد بلغ عدد الحاملين للفيروس، بسبب هذه البؤرة المهنية، 101 حالة، منها 29 في جماعة للاميمونة.

يذكر أن المعمل الموجود قرب جماعة للا ميمونة، يضم مئات العمال، والعاملات، من جميع أنحاء إقليم القنيطرة، وكذا الأقاليم المجاورة.

ومع تزايد أعداد المصابين، وتسجيل إصابات إيجابية في صفوف المخالطين في المنطقة، بات السكان يعيشون حالة ضغط نفسي، وخوف من الوباء.