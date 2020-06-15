فرنسا.. الشرطة تتظاهر ضد “خذلان” وزير الداخلية بعد إدانته لـ”عنفهم وعنصريتهم”

احتج عناصر الشرطة الفرنسية، ليلة أمس الأحد، في باريس ضد موقف الحكومة، ووزير الداخلية، كريستوف كاستانر، بشأن الإدانة القوية للعنف، والعنصرية بين أفراد جهار الشرطة.

واعتبر المتظاهرون أن الحكومة، والوزارة الوصية لا تدعمهم وسط حملة التنديد الدولية، التي سببتها حادثة مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، من طرف الشرطة الأمريكية.

وشارك عشرات من رجال الشرطة في الاحتجاج المفاجئ في وسط باريس، حيث أوقفوا سياراتهم عند قوس النصر، متهمين الحكومة بالخذلان.

وقال أحد الشرطيين لصحيفة محلية إن الاحتجاجات ستتواصل، وتأخذ زخما أكبر، إذا لم يقم رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، برد الاعتبار إليهم، وتأكيد دعمه الكامل للشرطة.

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ومنذ أكثر من أسبوع، اندلعت عدة مظاهرات مناهضة للعنصرية، والعنف، اللذين تمارسهما الشرطة ضد الأقليات في المدن الفرنسية مع إعطاء الزخم لوفاة جورج فلويد في حجز الشرطة في الولايات المتحدة.

واحتشد المتظاهرون بشكل خاص حول قضية الشاب الأسود، أداما تراوري، الذي توفي في الحجز في العام 2016، وهي قضية لا تزال قيد التحقيق.

واعترف ماكرون بوجود تصرفات عنصرية تجاه بعض الأقليات، خصوصا من خلال “الاسم والعنوان ولون البشرة”، وقال إن ذلك يمكن أن يؤثر في فرص الشخص في حياته، وأضاف: “سنكون صارمين ضد العنصرية، ومعاداة السامية، والتمييز وسيتم اتخاذ قرارات جديدة للمساواة”.

من جهتها، قالت هيومن رايتس ووتش، أمس، إن على فرنسا أن توقف عمليات التحقق من الهوية من قبل الشرطة “المسيئة والتمييزية” ضد الذكور السود، والعرب، لكن ماكرون دافع عن قوات الشرطة الفرنسية، التي تتعرض للاعتداءات في بعض الأحياء الصعبة، وقال إنها “تستحق الدعم العام والاعتراف بالأمة لعملها”.