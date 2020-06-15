شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبي: أردوغان يريد "الهلال النفطي" والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن المنطقة الغربية تعرضت لانتهاكات جسيمة تخالف كل القوانين الدولية من قبل قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك.

وقال المسماري، في تصريحات :"قوات الوفاق دمرت بيوت المؤيدين للجيش الليبي في المنطقة الغربية، والانتهاكات تهدد حياة نصف مليون مواطن في المنطقة الغربية"، مطالباً بتحرك دولي للتصدي لانتهاكات قوات الوفاق في المنطقة الغربية.

كما أكد المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى للوصول والسيطرة على الهلال النفطي الليبي، مشيرًا إلى أن تركيا تريد السيطرة على النفط والغاز في ليبيا.