صحة الانبار تكشف تفاصيل الاصابات الـ42 الجديدة بكورونا في المحافظة

١٨ مصاب بفيروس كورونا في قضاء الرمادي/ ملامسين لحالات مؤكدة سابقا( منهم عائلة مكونة من ١١ شخص)

٢ مصابين بفيروس كورونا في قضاء القائم ملامسين لحالة مؤكدة سابقا ( اولاد حالة مؤكدة سابقا ) .

٥ مصابين بفيروس كورونا ( عائلة ) في قضاء الفلوجة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا

٧ مصابيين بفيروس كورونا في قضاء حديثة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا

٦ مصابين بفيروس كورونا في قضاء عامرية الفلوجة ٤ مصابين بفيروس كورونا ملامسين لحالة مؤكدة سابقا في قضاء الخالدية / منطقة حي العمال١٨ مصاب بفيروس كورونا في قضاء الرمادي/ ملامسين لحالات مؤكدة سابقا( منهم عائلة مكونة من ١١ شخص)٢ مصابين بفيروس كورونا في قضاء القائم ملامسين لحالة مؤكدة سابقا ( اولاد حالة مؤكدة سابقا ) .٥ مصابين بفيروس كورونا ( عائلة ) في قضاء الفلوجة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا٧ مصابيين بفيروس كورونا في قضاء حديثة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا٦ مصابين بفيروس كورونا في قضاء عامرية الفلوجة

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