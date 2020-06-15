صحة الانبار تكشف تفاصيل الاصابات الـ42 الجديدة بكورونا في المحافظة
٤ مصابين بفيروس كورونا ملامسين لحالة مؤكدة سابقا في قضاء الخالدية / منطقة حي العمال
١٨ مصاب بفيروس كورونا في قضاء الرمادي/ ملامسين لحالات مؤكدة سابقا( منهم عائلة مكونة من ١١ شخص)
٢ مصابين بفيروس كورونا في قضاء القائم ملامسين لحالة مؤكدة سابقا ( اولاد حالة مؤكدة سابقا ) .
٥ مصابين بفيروس كورونا ( عائلة ) في قضاء الفلوجة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا
٧ مصابيين بفيروس كورونا في قضاء حديثة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا
٦ مصابين بفيروس كورونا في قضاء عامرية الفلوجة
١٨ مصاب بفيروس كورونا في قضاء الرمادي/ ملامسين لحالات مؤكدة سابقا( منهم عائلة مكونة من ١١ شخص)
٢ مصابين بفيروس كورونا في قضاء القائم ملامسين لحالة مؤكدة سابقا ( اولاد حالة مؤكدة سابقا ) .
٥ مصابين بفيروس كورونا ( عائلة ) في قضاء الفلوجة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا
٧ مصابيين بفيروس كورونا في قضاء حديثة ملامسين لحالة مؤكدة سابقا
٦ مصابين بفيروس كورونا في قضاء عامرية الفلوجة
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