الصجري يدعو الكاظمي الى الغاء 'توجيهه' بعدم لقاء القطاع الخاص والمستثمرين

دعا النائب علي الصجري، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الغاء "توجيهه" بعدم لقاء القطاع الخاص والمستثمرين. وقال الصجري في تغريدة له، "السيد الكاظمي المحترم توجيهكم لمكتبكم بعدم لقاء ايا من القطاع الخاص والمستثمرين . كيف ستبني العراق". وأضاف "اذكر جنابكم ان الملك عبدالله ابن الحسين ومحمد المكتوم شهريا يلتقون مرتين بهم ويعالجون مشاكل القطاع الخاص والمستثمر"، مشدداً بالقول "اما بتوجيهكم هذا يعني نفس السابق ادفعوا رشاوى ومشوا اموركم".

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