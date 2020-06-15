العراق يسجل 1106 اصابات بكورونا وشفاء 1150 مصاباً من الفايروس

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (١٠١٣٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٨٠٠٠٥)".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم (١١٠٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة ٧٢بغداد / الكرخ ٢٢٥مدينة الطب ٧٧النجف الأشرف ٨٢االسليمانية ١٦٩أربيل ٣٧كربلاء ٢٧كركوك ٢٨ديالى ٤٤واسط ٣٠البصرة ٧٠ميسان ٧٣بابل ٢٣ذي قار ١٠٣نينوى ٤الانبار ٤٢

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ١١٥٠ حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة ٣٧١بغداد الكرخ ١٢٨مدينة الطب ٦النجف ١١اربيل ١١السليمانية ٣٥١دهوك ١٤كركوك ٥كربلاء ٤٨ديالى ٦البصرة ١٠ميسان ٢٠واسط ١٧بابل: ١٧الديوانية: ٢٤ذي قار ٧٥المثنى ١٨الانبار: ٥نينوى: ١صلاح الدين: ١٢

وأشارت الوزارة، إلى أن "حالات الوفيات بلغت ٤٥ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٠

بغداد الكرخ ٣

مدينة الطب ٣

النجف ٢

السليمانية ٣

اربيل ٢

كركوك ٣

ديالى ٥

البصرة ٢

واسط ٣

ميسان ٣

ذي قار ٢

الديوانية ٣

المثنى ١

وبينت أن "مجموع الإصابات بلغ ٢١٣١٥، ومجموع حالات الشفاء، ٩٢٧١، وعدد الراقدين الكلي ١١٣٩٢، والراقدين في العناية المركزة ١٥٠"، مبينة أن "مجموع الوفيات ٦٥٢".