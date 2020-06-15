وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم (١١٠٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ٧٢
بغداد / الكرخ ٢٢٥
مدينة الطب ٧٧
النجف الأشرف ٨٢
االسليمانية ١٦٩
أربيل ٣٧
كربلاء ٢٧
كركوك ٢٨
ديالى ٤٤
واسط ٣٠
البصرة ٧٠
ميسان ٧٣
بابل ٢٣
ذي قار ١٠٣
نينوى ٤
الانبار ٤٢
وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت ١١٥٠ حالة، وكما يلي:
بغداد الكرخ ١٢٨
مدينة الطب ٦
النجف ١١
اربيل ١١
السليمانية ٣٥١
دهوك ١٤
كركوك ٥
كربلاء ٤٨
ديالى ٦
البصرة ١٠
ميسان ٢٠
واسط ١٧
بابل: ١٧
الديوانية: ٢٤
ذي قار ٧٥
المثنى ١٨
الانبار: ٥
نينوى: ١
صلاح الدين: ١٢
وأشارت الوزارة، إلى أن "حالات الوفيات بلغت ٤٥ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ١٠
بغداد الكرخ ٣
مدينة الطب ٣
النجف ٢
السليمانية ٣
اربيل ٢
كركوك ٣
ديالى ٥
البصرة ٢
واسط ٣
ميسان ٣
ذي قار ٢
الديوانية ٣
المثنى ١
وبينت أن "مجموع الإصابات بلغ ٢١٣١٥، ومجموع حالات الشفاء، ٩٢٧١، وعدد الراقدين الكلي ١١٣٩٢، والراقدين في العناية المركزة ١٥٠"، مبينة أن "مجموع الوفيات ٦٥٢".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 1106 اصابات بكورونا وشفاء 1150 مصاباً من الفايروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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