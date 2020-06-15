نائب عن سنجار يدين القصف التركي على القضاء

استنكر النائب السابق عن قضاء سنجار بمحافظة نينوى ماجد شنكالي، الاثنين، العدوان التركي على المحافظة عموما والقضاء مساء أمس.

وقال شنكالي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العدوان التركي على جبال سنجار بمحافظة نينوى لم يكن العدوان الاول ولن يكون الاخير طالما ان الحكومة الاتحادية تتهاون وبضغط من بعض الاحزاب المستفيدة في بقاء حزب العمال التركي على اراضينا"، مشيرا الى "العدوان التركي بغض النظر عن اسبابه او نتائجه فهو خرق واضح لسيادة دولة اخرى ولا يوجد اي مبرر يشرع هكذا تصرفات غير منضبطة".



وأضاف، ان "الحكومة الاتحادية مطالبة بتنسيق الجهود مع حكومة اقليم كردستان وتشكيل وفد مشترك والذهاب الى تركيا لايجاد الية حوار واتفاق يتم من خلاله انهاء هذا العدوان وضمان عدم تكراره، ومعالجة قضية وجود اي جماعات مسلحة على اراضينا مهما كان انتماءها او اسباب تواجدها بالاطر القانونية التي وضعها القانون الدولي، بعيدا عن استخدام اراضينا كساحة لتصفية الحسابات او الصراعات الاقليمية التي طالما حذرنا منها مرارا وتكرارا".

