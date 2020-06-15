الجامعة العربية تدين العملية العسكرية التركية في شمال العراق

ادانت جامعة الدول العربية، الاثنين، العملية العسكرية التركية في شمال العراق.
وقالت الجامعة بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق أصبحت مصدر قلق ورفض واستهجان من الدول العربية".
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".
فيما أفادت مواقع إخبارية كردية عراقية، بأن الطيران الحربي التركي استهدف مواقع لحزب العمال في كل من؛ سنجار، مخمور، الزاب، قنديل، خواكورك، برادوست، جبلي كاره ومتين، زيني ورتي ومناطق بالكايتي.
فيما أفادت مواقع إخبارية كردية عراقية، بأن الطيران الحربي التركي استهدف مواقع لحزب العمال في كل من؛ سنجار، مخمور، الزاب، قنديل، خواكورك، برادوست، جبلي كاره ومتين، زيني ورتي ومناطق بالكايتي.
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