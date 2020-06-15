قائد عمليات بغداد: الصحافة العراقية أسهمت بنقل الصورة والوقائع بكل وطنية ومهنية

اعتبر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، الاثنين، أن الصحافة العراقية أسهمت عبر مسيرة طويلة في نقل الصورة والوقائع بكل وطنية ومهنية وحيادية. وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بأسمي ونيابة عن أخوانكم وأبناءكم في قيادة عمليات بغداد أتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى الأسرة الصحفية العراقية وهي تحتفل بالذكرى ( 151 ) للعيد الوطني للصحافة والتي أسهمت عبر مسيرة طويلة من التألق والإبداع في نقل الصورة والوقائع بكل وطنية ومهنية وحيادية". وأضاف أنه "بهذه المناسبة الخالدة نستذكر بكل فخر الوقفة المشرفة والبطولية للصحفيين الذين شاركون أخوانهم المقاتلين في خندق واحد للدفاع عن العراق العزيزة وما قدموه من تضحيات كبيرة".

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