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خلية الأزمة في الأنبار تعلن تمديد حظر التجوال في عموم المحافظة حتى إشعار آخر

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قررت خلية الأزمة في الأنبار، الاثنين، عن تمديد حظر التجوال في عموم المحافظة حتى إشعار آخر.

وقالت خلية الأزمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر تمديد حظر التجوال في عموم المحافظة إلى إشعار آخر وتأجيل قرار رفع الحظر لحين مناقشة الواقع الصحي والسيطرة على الملامسين كافة".

 

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وأضافت "يتحمل المخالفين لقرار فرض حظر التجوال كافة التبعات القانونية"، مشيرة الى "توجيه بعدم إذاعة نبأ أي وفاة في مساجد الانبار لمنع حدوث التجمعات".

 

من جانبه، اعلن مدير صحة الأنبار عن "ظهور إصابات مؤكدة بكورونا في عامرية الفلوجة"، مؤكداً "تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس في مناطق عدة من الفلوجة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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