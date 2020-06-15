الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ثلاثة 'ارهابيين' بينهم مسؤول الجباية في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال ثلاثة "ارهابيين" بينهم مسؤول الجباية في محافظة الانبار. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٠ ألقت القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقتي الزلة والبو حردان بالقائم -الانبار، بينهم مسؤول جباية داعش والاخرين عملوا كعناصر امنية وساهموا بالقتال ضد قواتنا الامنية ابان معارك التحرير".



وأضافت أن "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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