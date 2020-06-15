جريمة جديدة للإخوان.. مقبرة جماعية لطلاب أعدموا بعهد البشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف النائب العام السوداني تاج السر الحبر، اليوم الإثنين، العثور على مقبرة جماعية لعشرات الطلاب أعدمهم نظام الإخوان البائد عام 1998.

وتعرف هذه القضية المحلية بجزرة "العيلفون" وتعود وقائعها الى 22 عاما ماضية عندما تعمد نظام الإخوان تصفية عشرات الطلاب بمعسكر للتدريب العسكري شرقي العاصمة الخرطوم، لمخالفتهم التعليمات الخاصة بالذهاب لقتال الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرنق في جنوب السودان.

وقال النائب العام في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "تم العثور على المقبرة الجماعية والشهود والتحقيقات وصلت مراحل متقدمة وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة سنضع الملف أمام القضاء".

وأضاف أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.

Advertisements

وفي السياق أعلن الحبر أنه سلم ملف الاتهام الخاص بانقلاب الاخوان 1989 والذي يشمل 40 متهما إلى السلطة القضائية لبدء إجراءات المحاكمة.

ويخضع البشير لمحاكمات في السودان في قضايا فساد وقتل المتظاهرين السلميين فيما لا تزال قضيته أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بجرائم حرب ارتكبت في دارفور غرب البلاد مسار مفاوضات بين الحكومة في الخرطوم والمحكمة لبدء إجراءاتها.

وفي أبريل/نيسان الماضي أيدت محكمة الاستئناف السودانية أحكاما صادرة ضد الرئيس المعزول بتهم الفساد المالي.

وشملت الأحكام إيداع البشير مؤسسة للإصلاح الإداري والاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة المبالغ التي ضبطت بمقر إقامته بعد عزله في 11 أبريل/نيسان 2018.