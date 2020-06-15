مقتل وفقدان عشرات الجنود إثر هجوم في مالي المزيد

أفادت مصادر عسكرية، اليوم الإثنين، بمقتل وفقدان عشرات الجنود في هجوم، وسط مالي، البلد الذي تمزقه الحرب.



وقال مسؤول عسكري مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن موكبا مؤلف من حوالي 12 آلية تعرض لهجوم، أمس الأحد، في منطقة بوكا ويري، على بعد حوالى مئة كيلومتر من الحدود مع موريتانيا.

ولم يعط المسؤول مزيدا من التفاصيل حول أعداد الجنود الذين قتلوا أو فقدوا في ذلك الهجوم.