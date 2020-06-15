الخليج 365الإثنين 2020/6/15 04:47 م بتوقيت أبوظبي
أفادت مصادر عسكرية، اليوم الإثنين، بمقتل وفقدان عشرات الجنود في هجوم، وسط مالي، البلد الذي تمزقه الحرب.
وقال مسؤول عسكري مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن موكبا مؤلف من حوالي 12 آلية تعرض لهجوم، أمس الأحد، في منطقة بوكا ويري، على بعد حوالى مئة كيلومتر من الحدود مع موريتانيا.
ولم يعط المسؤول مزيدا من التفاصيل حول أعداد الجنود الذين قتلوا أو فقدوا في ذلك الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وفقدان عشرات الجنود إثر هجوم في مالي المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.