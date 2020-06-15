سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 15 يونيو 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 147 جنيها، في حين استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر السعر الرسمي للدولار على شاشات جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وفي السوق السوداء، زاد الدولار اليوم جنيها واحدا ليسجل 147 جنيها مقابل 146 جنيها أمس الأحد، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

ويقول متعاملون في السوق إن هناك زيادة في الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض وسط تنامي عمليات المضاربة من التجار.

والأسبوع المقبل، يبدأ السودان تطبيق برنامجا تجريبيا للدعم النقدي يستهدف تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر مع سعي البلاد للتخلص من الدعم العيني المكلف.

وقالت وزارة المالية في بيان أمس الأحد، إن برنامج المدفوعات النقدية الرائد يقضي بأن تقوم الحكومة بدفع 500 جنيه سوداني (9 دولارات) للفرد شهريا وسيبدأ تطبيقه في حي سوبا غرب بالخرطوم تعقبه 4 مناطق أخرى في البلاد.

ووقعت حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نهاية مايو/أيار الماضي، مذكرة تفاهم تقضي بتقديم دعم نقدي مباشر إلى 80% من الأسر السودانية.

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وتواجه الخرطوم صعوبات في إعادة تنظيم اقتصادها المتعثر، حيث سجل التضخم نحو 100% وسط تراجع كبير في قيمة العملة مع استغراق الحكومة في طباعة أوراق النقد لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وبدأ السودان، الذي يرزح تحت عبء دين خارجي بلغ نحو 62 مليار دولار، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول من الصندوق يمكن أن يمهد الطريق أمام دعم مالي دولي.

وقال جيري رايس مدير التواصل بالصندوق، في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع إن برنامج التعاون مع السودان لا يتضمن تمويلا في الوقت الحالي.

وأضاف رايس أن البرنامج يتضمن مراقبة تنفيذ السياسات في السودان من قبل خبراء الصندوق، لمساعدة البلاد على تسوية المستحقات المتأخرات عليه لصالح الصندوق.

ويدين السودان بمبلغ 1.3 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي.

لكن رايس أشار إلى أن التعاون مع صندوق النقد يفتح للسودان بابا للتمويل من مصادر أخرى.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 61.74 جنيه للشراء و62.05 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 68.69 جنيه للشراء و69.04 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد سجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 177.76 جنيه للشراء و178.65 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.